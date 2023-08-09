Yalova'da hastanede yangın paniği: 61 hasta tahliye edildi

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Yangın, saat 02.00 sıralarında Yalova'da özel bir hastanenin elektrik panosunun bulunduğu odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye, polis ve bölgedeki hastanelerden sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Hastanede tedavi gören 61 hasta, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevredeki hastanelere götürüldü. Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm de hastaneye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.