Yalova'da geleceğin pilotları yetişiyor: Zorlu eğitimleri görüntülendi

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Yalova Hava Harp Okulunda eğitim gören harbiyeliler, geleceğin pilotları olmak için yoğun eğitim programlarıyla yetiştiriliyor.

Yalova'da bulunan MSÜ Hava Harp Okulundaki harbiyeliler, İngilizce hazırlıkla birlikte toplam 5 yıllık eğitimin yanı sıra uluslararası tanınırlığı olan lisans seviyesinde mühendislik eğitimi, askeri ve mesleki eğitim ile fiziksel eğitim alıyor.

Verilen mühendislik eğitimleriyle öğrencilerin, yerli ve milli imkanlarla üretilen sistemlerin arka planındaki teknolojiyi bilen ve geliştiren havacı subaylar olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Harbiyelilere, burada geçirdikleri süre boyunca mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı uçak tiplerinde uçuş, simülatör, paraşütle atlama, kaçma kurtulma ve hayatı idame, komando, KBRN gibi eğitimler veriliyor.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki farklı şehirlerde bulunan birliklere de giden harbiyeliler, buradaki üslerde yerinde birlik eğitimleri alıyor. Bu eğitimlerle öğrencilerin akademik, mesleki ve askeri yönlerden yetkin, çok yönlü birer havacı subay olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Bütün eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler teğmen rütbesiyle Hava Harp Okulundan mezun olduktan sonra İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 2. Ana Jet Üssü Komutanlığına katılmaya hak kazanıyorlar. Okulda bir gün boyunca sürdürülen eğitim faaliyetleri görüntülendi.

4. Filo Öğrenci Komutanlığı Kol Komutanı Hava Piyade Binbaşı Cem Düzce, gazetecilere yaptığı açıklamada, lise öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, Milli Savunma Üniversitesi için yapılan seçme aşamalarını başarıyla geçtikten sonra Hava Harp Okulunda öğrenimlerine başladıklarını söyledi.

Hazırlık süreciyle birlikte toplam 5 yıllık eğitim süresinin olduğunu belirten Düzce, şöyle konuştu:

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"Bu eğitimin sonunda harbiyeliler pilot adayı muvazzaf subay olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katılmaktadırlar. Harbiyeliler 5 yıllık öğrenim süresince askeri eğitim, askeri kültür, subaylık anlayışı kazandırma, temel askerlik eğitimi ve 4 mühendislik alanında akademik eğitimler almaktadırlar. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda 5 yıllık eğitimi tamamlayan harbiyeliler, muvazzaf subay olarak pilotaj eğitimine hazır bir şekilde mezun oluyorlar."

"BURAYA HAYALLERİMİ VE RÜYALARIMI GERÇEKLEŞTİRMEYE GELDİM"

Harbiyeli Bahadır Cansız da vatan sevgisiyle burada eğitim gördüğünü dile getirdi. Çeşitli eğitimlerden geçtiklerini ve başarılı olmak için çalıştıklarını anlatan Cansız, "Vatan sevgisiyle büyüdüm. Ben babamdan dolayı buraya geldim. Babam askeri personel, küçükken onlarla beraber büyüdüm. Bir rüyam ve hayalim vardı. Buraya hayallerimi ve rüyalarımı gerçekleştirmeye geldim. Buradaki her arkadaşım da bunlara ortak olmak için buradalar." dedi.

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Harbiyeli Tuğçe Cesaret ise buraya gelmenin çocukluk hayali olduğunun altını çizerek, vatanını, milletini korumak ve mücadele etmek adına eğitim aldığını söyledi. Okulda psikolojik, fiziksel ve daha birçok alanda farklı eğitimler aldıklarını belirten Cesaret, şunları kaydetti:

"Bu eğitimler hepimizi güçlendirmekte ve dışarıdaki tehditlere karşı kendimizi hazırlamamıza yardımcı olmaktadır. Bir kadın harbiyeli olarak bu okulda olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Hava Harp Okulunda her yıl tatbiki eğitim kampına gidiyoruz. Hazırlık sınıfında birçok kez fiziksel ve psikolojik olarak eğitim aldık. Geçtiğimiz yıl Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda birçok dağ eğitimi, yürüyüş eğitimi aldık. Bu yıl kampımızda Kayseri'de paraşüt eğitimi aldık. Birçok arkadaşımla birlikte paraşütle atladık ve bu hayatımızda yaşadığımız en güzel tecrübeydi. Aynı zamanda intibak eğitimimizi aldık. Orada birçok zorluğa karşı kendi başımıza göğüs germeyi öğrendik. Biz Hava Harp Okulunda her yıl aldığımız eğitimlere karşı birlik olmayı, güçlü durmayı, beraber başarmayı öğreniyoruz."