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Yalova'da fuhuş operasyonu: ‘Patroniçe’ ile 'Manken' lakaplı eşi tutuklandı

#Yalova#Fuhuş Operasyonu#Tutuklama
Yalovada fuhuş operasyonu: ‘Patroniçe’ ile Manken lakaplı eşi tutuklandı

Yalova'da, kadınlara kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen ‘Patroniçe’ lakaplı Emel Bulut (43) ile 'Manken' lakaplı eşi Doğan Bulut (45) tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘fuhşa aracılık etmek’ suçundan çok sayıda kaydı olan ‘Patroniçe’ lakaplı Emel Bulut ve 'Manken' lakaplı eşi Doğan Bulut'un, cep telefonuyla erkeklere kadınların fotoğraflarını gönderdiği, fuhuş için yapılan anlaşmanın ardından da kiralanan evlere yönlendirdiği belirlendi.

Yalovada fuhuş operasyonu: ‘Patroniçe’ ile Manken lakaplı eşi tutuklandı

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik ve fiziki takibin ardından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Emel Bulut ve Doğan Bulut ile kendilerine yardımcı olduğu öne sürülen H.N. (30) gözaltına alındı. 5'i yabancı uyruklu, 6 kadın da emniyete götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kadınlarla ilişkiye girenlerin tutulduğu not defteri ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Fuhuş yapan, 18 yaşından küçüklerin de olduğu 66 erkeğin ifadesi alınırken, yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘fuhşa aracılık etmek’ suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Bulut çifti tutuklanırken, H.N ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalovada fuhuş operasyonu: ‘Patroniçe’ ile Manken lakaplı eşi tutuklandı

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#Yalova#Fuhuş Operasyonu#Tutuklama

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