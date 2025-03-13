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Yalova'da feribot kazası

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#Yalova#İDO#FERİBOT
Yalovada feribot kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 17:04

Yalova'da İstanbul Deniz İşletmeleri İDO'ya ait arabalı feribot yanaşmaya çalışırken kontrol kulübesinin betonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle feribotun içinde ayakta olan çok sayıda yolcu yere düştü. Olayda her hangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Yalova - Yenikapı seferini yapan arabalı feribot saat 15.00'te Yalova iskelesine yanaşacakken kontrolden çıkıp iskelenin köşesindeki kontrol memurlarının odasının bulunduğu kulübenin betonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşanan sarsıntıda aşağıya inmek için feribotun içinde ayakta bekleyen çok sayıda yolcu yere düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı ve ayakta tedavi edildikleri görüldü.

Yalovada feribot kazası

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yolcular kontrollü bir şekilde feribottan tahliye edilirken yaralı yolcuların ambulanslarda tedavileri yapıldı. Kazanın dalgınlık sebebiyle yaşandığı iddia edildi.

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#Yalova#İDO#FERİBOT

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