Yalova'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, tespit ettiği Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal ilçelerindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1029 gram kubar esrar maddesi, muhtelif cinste uyuşturucu haplar, uyuşturucu aparatı, 2 tabanca ve 218 tabanca mermisi ile 2 şarjör ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.