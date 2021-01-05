MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYalova'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
GeriGündem Yalova'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Yalova'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yalova'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Abone Olgoogle-news

YALOVA'da jandarma ekiplerince, 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, tespit ettiği Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal ilçelerindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1029 gram kubar esrar maddesi, muhtelif cinste uyuşturucu haplar, uyuşturucu aparatı, 2 tabanca ve 218 tabanca mermisi ile 2 şarjör ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle