Yalova'da dolandırıcılık operasyonu! 6,6 milyon lira dolandırmıştı... Tutuklandı!

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Alınan bilgiye göre, A.K. isimli şahsın banka hesabında bulunan 6,6 milyon lira parası bilgisi dışında internet bankacılığı yoluyla başka hesaplara aktarıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlının A.Ş.I. olduğunu tespit etti.

Polis, “nitelikli dolandırıcılık" ve “5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet” suçlarından zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.