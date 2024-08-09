×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yalova'da dolandırıcılık operasyonu! 6,6 milyon lira dolandırmıştı... Tutuklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#İnternet Dolandırıcılığı#Dolancırıcılık Operasyonu
Yalovada dolandırıcılık operasyonu 6,6 milyon lira dolandırmıştı... Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 21:50

Yalova’da bir şahsın banka hesabındaki 6,6 milyon lirayı internet bankacılığıyla başka hesaplara aktararak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, A.K. isimli şahsın banka hesabında bulunan 6,6 milyon lira parası bilgisi dışında internet bankacılığı yoluyla başka hesaplara aktarıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlının A.Ş.I. olduğunu tespit etti.

Polis, “nitelikli dolandırıcılık" ve “5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet” suçlarından zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalova#İnternet Dolandırıcılığı#Dolancırıcılık Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!