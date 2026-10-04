Yalova'da deniz yüzeyinde dikkat çeken görüntü

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Taşköprü beldesindeki Dantel Sitesi önünde deniz yüzeyine kırmızı renkli sıvının yayıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Sıvının kaynağının ve içeriğinin belirlenmesi için bölgede inceleme yapılacak. Kırmızı renkli sıvıdan alınan numunenin içeriği ile denize hangi noktadan ulaştığı yapılacak inceleme ve analizlerin ardından netlik kazanacak.

Aynı bölgede 23 Temmuz 2025 tarihinde de deniz yüzeyinde atık yağ olduğu değerlendirilen malzeme tespit edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede; kirliliğin yağmur suyu kanalından denize ulaştığı belirlenirken, bölgede bulunan işletmelerde de inceleme yapıldı.

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