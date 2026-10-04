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Yalova'da deniz yüzeyinde dikkat çeken görüntü

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#Deniz#Marmara
Yalovada deniz yüzeyinde dikkat çeken görüntü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 17:12

Yalova'nın Taşköprü beldesinde deniz yüzeyinde oluşan kırmızılık vatandaşların dikkatini çekti. Ekiplerin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

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Taşköprü beldesindeki Dantel Sitesi önünde deniz yüzeyine kırmızı renkli sıvının yayıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Sıvının kaynağının ve içeriğinin belirlenmesi için bölgede inceleme yapılacak. Kırmızı renkli sıvıdan alınan numunenin içeriği ile denize hangi noktadan ulaştığı yapılacak inceleme ve analizlerin ardından netlik kazanacak.

Yalovada deniz yüzeyinde dikkat çeken görüntü

Aynı bölgede 23 Temmuz 2025 tarihinde de deniz yüzeyinde atık yağ olduğu değerlendirilen malzeme tespit edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede; kirliliğin yağmur suyu kanalından denize ulaştığı belirlenirken, bölgede bulunan işletmelerde de inceleme yapıldı.

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Yalovada deniz yüzeyinde dikkat çeken görüntü

Yalovada deniz yüzeyinde dikkat çeken görüntü

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#Yalova#Deniz#Marmara

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