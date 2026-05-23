Yalova’da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesine operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda Yalova’da 4, Ankara’da 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 1 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.