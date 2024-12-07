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Yalova'da DEAŞ operasyonu: 8 kişi tutuklandı

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#DEAŞ#Yalova#Operasyon
Yalovada DEAŞ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 16:57

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgününe yönelik sürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları iş birliğiyle yapılan çalışmalarda; Yalova'da eylem hazırlığında olan şüpheliler ile örgüte katılmak isteyen kişiler takibe alındı. Polis, 29 Kasım'da takibe alınan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 av tüfeği, kama, büyük kılıç, av tüfeği fişeği, askeri kamuflaj malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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#DEAŞ#Yalova#Operasyon

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