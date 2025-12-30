Yalova’da DEAŞ alçaklığı: ‘Çocuklara yazık, teslim olun’ çağrısına ateşle cevap verdiler

Haberin Devamı

Yılbaşı öncesi Türkiye’ye yönelik saldırı hazırlığında olan DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince dün 02.00’de İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta bulunan bir eve operasyon düzenlendi.

02.00’DE ‘TESLİM OL’ ÇAĞRISI

Polis operasyon düzenlediği eve doğru, “Gel bak, öleceksin gel. Gel teslim ol, gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu, gel. Çocuğu da al, silahı bırak gel. Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık, günah. Çocuğa yazık günah, gel. Bak ne kadar korkmuştur. Çocuğu dışarıya bırak. Bak tekrar ediyorum, buradan çıkışınız yok. Çocuğu gönder. En azından çocuğu gönder. Çocuğu gönder. Çocuğu... Çocukları öldürmeyiz. Son kez söylüyorum, aziz üç aylar, mübarek gün, kimsenin burnu kanamasın. Bak son kez söylüyorum. Aziz mübarek gün, kimsenin burnu kanamasın. Aşağıya inin, güzelce teslim olun. Kimse isteyerek çocuk öldürmez” diye bağırarak teslim olmaları için defalarca uyardı. Teröristlerin verdiği cevap ise anlaşılamadı, ancak teslim olmadılar.

ATEŞ AÇILDI, ÇATIŞMA ÇIKTI

Polisin teslim ol çağrısına DEAŞ terör örgütü mensupları ise ateşle karşılık verdi. Evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, açılan ateşle başlayan çatışma sabah saatlerine kadar devam etti. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görev yaptığı olay bölgesine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yalova İl Jandarma Komutanlığı’ndan bir komando timi, 2 Kobra ve bir Shorland zırhlı araç sevk edildi.

EVİ ATEŞE VERDİLER

Sabah saatlerinde hücre evindeki kadın ve çocuklar dışarı çıktı. Jandarma ekipleri terör örgütü mensuplarının eşlerini olay yerinde gözaltına aldı. Teröristler eşlerini bıraktıktan sonra ise hücre evini ateşe verdi. Operasyon sabah saat 09.40’ta sonlandırıldı, 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

3 POLİS MEMURU ŞEHİT

Terör örgütü mensuplarının polise ateş açması sonucunda polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit olurken, 8 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralı polis memurlarından birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İKİSİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

- Ölü ele geçirilen ve kimlikleri tespit edilen teröristlerden Zafer Umutlu’nun ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2 , Haşem Sordabak’ın ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

POLİS 4 AY ÖNCE EVE BASKIN YAPMIŞ

DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki 2 katlı evin birinci katında son 1 yıldır terörist Zafer Umutlu ile eşi ve çocuğunun kaldığını anlatan mahalle muhtarı Salih Aslan Ayvaz, baskın gecesi evin çok kalabalık olduğunu söyledi.

ERTESİ GÜN SERBEST KALMIŞ

4 ay önce Yalova polisi tarafından gerçekleştirilen bir baskında, ilk kez o zaman teröristi gördüğünü aktaran Ayvaz, “O zaman evde üç kişilerdi; eşi ve çocuğu vardı. Normal bir ev gibiydi. Polis ekipleri teröristin kırdığı cep telefonlarına el koymuştu. Ertesi gün serbest kalmış. O zaman onu sokakta gezerken gördüğümde çok şaşırmıştım" dedi. Operasyon sırasında evin çok kalabalık olduğunu dile getiren muhtar Ayvaz, “Ev sahiplerine sordum; üç kişilik ailenin 1 yıldır kirada oturduğunu söylediler. Komşular bu eve bazı günlerde kalabalık bir grubun gelip gittiğini söylüyorlardı" diye konuştu.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan DEAŞ üyesi Zafer Umutlu'nun aylar öncesinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde konum belirterek video paylaştığı ortaya çıktı.

BAKAN YERLİKAYA: EŞZAMANLI 108 OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “İnancı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürüyor. 15 ilimizde 108 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlardan biri de bu sabah (pazartesi) saat 02.00’de Yalova’da yapıldı. Bir adrese düzenlenen operasyon sırasında DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınların ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’ta tamamlanmıştır” dedi.

TAKİP HÜCRE EVİNE GÖTÜRDÜ

DAHA önce takibe takılan DEAŞ’lı bir teröristin izini süren polis, örgütün Yalova’daki hücre evini belirledi. Gözaltı yapılması için gece saat 02.00’de DEAŞ’ın hücre evine baskın yapıldı. Hücre evinden polise ateş açıldı. İlk ateş sırasında 3 polis şehit olurken, çatışma çıktı. Özel Harekât Polisi (PÖH) ve takviye ekipler bölgeye yönlendirildi.

KADIN VE ÇOCUKLARI CANLI KALKAN YAPTILAR

Polis ile çatışan DEAŞ’lı teröristler, evde bulunan 5 kadın ve 6 çocuğu “canlı kalkan” olarak kullandı. Kadın ve çocukların zarar görmemesi için hassas davranıldı. Bu nedenle çatışma uzadı, 7 saat 40 dakika sürdü. Çatışmada 6 DEAŞ’lı terörist öldürüldü. Bu teröristlerden 3’ünün daha önce Suriye’de çatışma bölgesinde bulunduğu belirlendi. Söz konusu 3 teröristin yargılanıp tutuklandıkları, ardından da serbest kaldıkları öğrenildi.

MAHALLELİ TANIMIYORDU

Teröristlerin hücre evi olarak kullandığı evin olduğu İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta yaklaşık 10 tane bahçeli müstakil ev bulunuyor. Mahalle genelinde ev kiraları şehir merkezine göre daha uygun. 10-15 bin TL arasında değişik fiyatlarla ev kiralanabiliyor. Seher Sokak’ta yaşayan mahalle sakinleri, DEAŞ’lı teröristlerin ne zaman taşındıklarına dair net bir bilgi veremedi. Bir mahalleli, “Yaklaşık bir yıl önce taşındılar” derken, bir başka mahalleli 2-3 ay önce taşındıklarını söyledi. Bir başka mahalle sakini ise evde çok önceden başka bir kiracının olduğunu, kiracı taşındıktan sonra ev sahibinin 1-2 yıl evde oturduğunu, 10-15 gün önce de kiraya verdiğini öne sürdü.

KAPALI KUTUYDULAR

Mahalle sakinleri, operasyonun düzenlendiği evde yaşayan 5-6 erkeğin sabah işe gider gibi evden çıktıklarını, akşam eve döndüklerini ancak mahalleden kimse ile iletişim kurmadıklarını anlattı. Evde yaşayan kadın ve çocukları ise hiç görmediklerini, evin tam bir kapalı kutu olduğunu ifade eden mahalleli, evde yaşayanların terörist olması nedeniyle şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

TUNÇ: 5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yalova’daki DEAŞ operasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlar hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

- Operasyon bölgesinde sokak aralarında da devam eden çatışma nedeniyle Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda dün eğitime ara verildiğini duyurdu. Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmedi. İsmet Paşa Mahallesi sakinleri ise çatışma esnasında kendilerini korumak için yere yattıklarını anlattı.