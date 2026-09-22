Yalova’da cadde ve sokaklar göle döndü

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Yalova'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 30 kilogram düşen kentte bazı caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Ekipler, olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların yarın akşama kadar daha devam etmesi bekleniyor.