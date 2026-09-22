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Yalova’da cadde ve sokaklar göle döndü

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#Sağanak Yağış#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 13:18

Yalova’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Yalova'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 30 kilogram düşen kentte bazı caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Ekipler, olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların yarın akşama kadar daha devam etmesi bekleniyor.

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#Yalova#Sağanak Yağış#Su Baskını

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