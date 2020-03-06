Yalova'da başkanlık seçimi bugün yapılacak

Yalova Belediyesi'nde, muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi. Art arda düzenlenen operasyonlar ile Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik, belediyeden usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



VEFA SALMAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI



Yaşanan gelişmelerin ardından hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.



GÜLEÇ’İN TUTUKLANMASIYLA CHP’NİN MECLİS ÜYE SAYISI DÜŞTÜ



Vefa Salman’dan boşalan başkanlık için bugün toplanacak olan belediye meclisinde saat 15.00’te seçim yapılacak. 31 meclis üyesinin bulunduğu Yalova Belediyesi’nde, üyelerin 15'i AK Parti, 2'si MHP, 14'ü ise CHP'den oluşuyordu. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in tutuklanması ile CHP’nin belediye meclisindeki üye sayısı 13’e düştü.



Belediye meclisinde yapılacak olan başkanlık seçiminde ilk iki oylamada, üye tam sayısının üçte ikisi aranacak. Bu oylamalarda başkan seçilemezse, üçüncü oylamaya gidilecek. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilecek.