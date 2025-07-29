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Yalova'da 45 kişi gıdadan zehirlendi

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#Yalova'da Gıda Zehirlenmesi#Yalova Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Gıda Güvenliği
Yalovada 45 kişi gıdadan zehirlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 20:31

Yalova'da aynı yemek fabrikasından alınan yemeği tükettiği belirlenen 45 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.  Ekipler tarafından yemekten alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

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Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Çiftlikköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle farklı firmalarda çalışan 45 kişinin hastanelere başvurduğu ifade edildi.

Yapılan araştırmada Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 40, özel bir hastanede de 5 kişinin tedavi altına alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

AYNI YEMEK FİRMASI

"Başvuran kişilerin bazı firmaların çalışanları olduğu ve aynı yemek firmasından yemek aldıkları tespit edilmiştir. Hastaneye başvuranların hayati tehlikelerinin bulunmamakta olup olayla ilgili işlemlere başlanılmıştır."

Ekipler tarafından yemekten alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

 

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#Yalova'da Gıda Zehirlenmesi#Yalova Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Gıda Güvenliği

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