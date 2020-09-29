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YALOVA (İHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 12:08 | Son Güncelleme:

Yalova’da 35 Afganlı sınır dışı edildi

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Yalova’da 35 Afganlı sınır dışı edildi
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Yalova Emniyet Müdürlüğü, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan mültecilere yönelik operasyon düzenledi. 35 Afganlı yakalanarak sınır dışı edildi.

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenlere yönelik operasyon düzenleyen Yalova Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon sonucu yasa dışı ülkede bulunan 35 Afgan sınır dışı edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu şahısların ilimizde bulunan çeşitli adreslerde kayıt dışı konakladıkları tespit edilmiş, bu çerçevede il merkezinde bulunan 8 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen şahıs yakalanmıştır. İl Göç Müdürlüğü ile koordineli olarak yakalanan düzensiz göçmenler hakkında gerekli araştırmalar ve sınır dışı işlemlerine başlanılmıştır” denildi.

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