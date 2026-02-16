Yalova’da 3 polisi şehit eden 5 DEAŞ’lı 2 ay önce beraat etmiş

Haberin Devamı

İSMET Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta 29 Aralık 2025’te saat 02.00 sıralarında DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Evdeki 5 kadın ve 6 çocuk tahliye edilirken, çıkan çatışmada teröristler Lütfi Sordabak (25), Haşem Sordabak (28), Mehmet Cami Sordabak (32), Musa Sordabak (29), Zafer Umutlu (26) ile İbrahim Dayan (24) ölü ele geçirildi. Olayın ardından, kentte DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 198 kişiden 66’sı tutuklandı.

2024’TE TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürerken, kentte 2024 yılında DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye’de DEAŞ terör örgütü yanlısı bütün grupları toplayıp tebliğ/davet çalışmaları ile cihat grubu oluşturma yapılanması hazırlığında olduğu tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Birbirleriyle bağlantılı şüphelilerden 8’i ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

40’AR YIL HAPİS İSTENDİ

Başsavcılık tarafından hazırlanan 138 sayfalık iddianamede örgütün Türkiye’de eylem ve suikast yapmayı düşündükleri, bu amaçla düşüncelerini gerçekleştirmek için Türkiye’de altyapıyı oluşturmaya çalıştıkları, zamanı geldiğinde de eylemlere başlayacakları kaydedildi. İddianamede şüphelilerden B.K., A.B. ve M.U.B.’nin ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemede kullandıkları ‘Converstations’ isimli mesajlaşma uygulamasının sohbet kaydında AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü’ye yönelik suikast hazırlığında oldukları da kaydedildi. İddianamede Güçlü’nün zaman zaman kalmaya gittiği babasına ait evin krokisi ile fotoğrafları ve silah temin etmeye çalıştıklarına dair mesajlar da yer aldı.

2025’TE SERBEST KALDILAR

İddianamede Filiz S. (32) haricindeki 17 şüphelinin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’, ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmak’ suçlarından 10’ar yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın Ekim 2025’te görülen karar duruşmasında 18 şüpheliden, aralarında 3 polis memurunu şehit eden 5 terörist Lütfi Sordabak, Haşem Sordabak, Mehmet Cami Sordabak, Musa Sordabak ve Zafer Umutlu’nun da bulunduğu 15’i ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraat etti.

Güllü’nün ölümünden sonra olay yerinde keşif yapılırken Başsavcı Duygu Bayar Öksüz de oradaydı. Başsavcı, Güllü’nün kızı Tuğyan’a sorular sorarken objektiflere böyle yansımıştı. Tuğyan daha sonra annesinin ölümünde şüpheli bulunarak tutuklanmıştı.

İDDİANAMEYİ DUYGU SAVCI HAZIRLADI

- DEAŞ’lı teröristlere karşı iddianemeyi hazırlayan ise 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili dosyada titiz çalışmalarıyla gündeme gelen Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz. Savcı Öksüz, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter‘in tutuklanmasıyla sonuçlanan sürecin ardından yaptığı açıklamada, “İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri” demişti.Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün DEAŞ’lılara verilen beraat kararlarına ayrı ayrı itirazda bulunduğu ancak itirazların kabul edilmediği öğrenildi.