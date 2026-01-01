×
Yalova'da 3 polis şehit olmuştu! DEAŞ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#DEAŞ#Terör Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 13:51

Yalova’da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sonrası, kentin birçok noktasında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olurken, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 3 kadının da olduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

#Yalova#DEAŞ#Terör Örgütü

