×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yalova'da 3 polis şehit olmuştu! DEAŞ operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#DEAŞ#Terör Örgütü
Yalovada 3 polis şehit olmuştu DEAŞ operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 10:54

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Haberin Devamı

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi. Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı.

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERYalova’da DEAŞ alçaklığı: ‘Çocuklara yazık, teslim olun’ çağrısına ateşle cevap verdilerYalova’da DEAŞ alçaklığı: ‘Çocuklara yazık, teslim olun’ çağrısına ateşle cevap verdilerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalova#DEAŞ#Terör Örgütü

BAKMADAN GEÇME!