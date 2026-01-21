×
Yalova'da 3 polis şehit olmuştu! DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 63’e çıktı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 17:52

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklananların sayısı 63’e çıktı.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık 2025’te saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi. Olayın ardından, kentte DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 115 kişi gözaltına alındı, 58’i tutuklandı.

25 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kent genelinde düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli daha gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 63’e çıktı.

