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Haber Giriş: 27.02.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Yalova'da 3.2 büyüklüğünde deprem

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Yalova'da 3.2 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere Köyü'nde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada bugün saat 15.12'de Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere Köyü'nde deprem meydana geldi. 

Yapılan açıklamada depremin şiddeti 3.2 büyüklüğünde olarak açıklanırken, depremin derinliği ise 6.5 kilometre olarak ölçüldü.

 

 

 

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