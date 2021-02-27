Yalova'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada bugün saat 15.12'de Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere Köyü'nde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada depremin şiddeti 3.2 büyüklüğünde olarak açıklanırken, depremin derinliği ise 6.5 kilometre olarak ölçüldü.