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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 18:55,Son Güncelleme:/

Yalova'da 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi

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Yalova'da 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi
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Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan yakalandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesi'nde, H.H.Y'nin sahibi olduğu işletmede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 100 mililitrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 944 adet ve 1 litrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 580 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.

Sahte dezenfektanlara el konulurken, iş yeri sahibi H.H.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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