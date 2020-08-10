Yalova'da 160 bin liralık bakır kablo hırsızlığı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde bulunan Avrasya Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden bir iş yerinden 18 Haziran, 30 Temmuz ve 1 Ağustos’ta bakır kablo çalındığı ihbarını aldı. Ekipler, piyasa değeri 160 bin lira olan kabloları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin F.D. ve C.S. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda F.D., 3 Ağustos’ta saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler diğer şüpheli C.S.’yi arıyor.