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Yalova'da 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

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#Yalova#Dolandırıcılık#Tutuklama
Yalovada 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 20:04

Yalova'da bilişim sistemleri ile dolandırıcılık suçundan 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan, 21 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. isimli hükümlünün Çiftlikköy ilçesinde olduğu tespit edildi.

2014 yılından bu yana aranan ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kandıra Cezaevi'ne teslim edildi. 

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#Yalova#Dolandırıcılık#Tutuklama

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