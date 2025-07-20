Yalova ve Kastamonu'da düğün yemeğinden toplam 191 kişi zehirlendi

Haberin Devamı

Kastamonu'daki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye götürülen 91 kişi tedavi altına alındı.

Vatandaşlardan Ufuk Türkmen, gazetecilere, Devrekani ilçesinde ikamet ettiğini, düğüne katılmak için kent merkezine geldiğini söyledi.

Eşinin rahatsızlandığını belirten Türkmen, "Düğünde yemek ikram ettiler. Sonradan herkeste mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri oldu. Ben aynı zamanda şikayetçi de oldum." dedi.

YALOVA'DA DÜĞÜNDE TAVUKLU PİLAV YİYEN YAKLAŞIK 100 DAVETLİ HASTANELİK OLDU

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi'nde, M.A.M'nin düzenlediği sünnet düğüne katılan davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

Haberin Devamı

Yemeği tükettikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, sünnet merasiminde düğün sahiplerinin dün geceden yaptığı tavuklu pilavı yiyen çok sayıda kişinin hastanelere başvurduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar gelenlerin hayati tehlikesi yoktur, mide bulantısı bulunmaktadır. Çınarcık Devlet Hastanesi kapasitesinde 65 kişiye müdahale edilmekte olup kalan hastaların Yalova Devlet Hastanesine sevki sağlanmaktadır. Bahse konu tahkikat Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütmektedir."