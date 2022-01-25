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Yalova Valiliğinden kar yağışı nedeniyle idari izin kararı

#Yalova#İdari İzin#Kamu

Yalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kamu görevlilerine idari izin verildiğini bildirdi.

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Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, güvenlik, sağlık, sosyal hizmetler ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki, memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada kamuda görevli engelli ve hamilelerin ise 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli olacağı bildirildi.

Valilik kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda da 26 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri de yarın itibariyle tatil edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İlimizde umumi hayata müessir yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle,

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1. Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, sosyal hizmetler ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Ana Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Özel Öğretim Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Özel Okullardaki Takviye Kursları da dahil olmak üzere tüm eğitim öğretim kurumlarında 26 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilmesine,

4. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı tüm Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü tatil edilmesine karar verilmiştir.”

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#Yalova#İdari İzin#Kamu

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