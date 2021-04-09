Yalova Posta Kodu kaçtır? Yalova ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodu gönderilere eklenen 5 rakamlı bir kod olup gönderinin ili ve ait olduğu ilçeyi hızlıca belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Yalova Posta Kodu Kaçtır?

Yalova için bir gönderi yapmak istiyorsanız buna posta kodu eklemeniz işlemlerinizi daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca doğru adrese ulaşması açısından da önemlidir. Gönderilerinize ait olduğu ilin ve ilçenin posta kodunu ekleyerek doğru adrese daha güvenli şekilde ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yalova için yapacağınız gönderideki adres hangi ilçede ise o ilçenin posta kodunu eklemeniz gereklidir.

Yalova İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Yalova ilinin posta kodları 77 ile başlayan 5 haneli kodlardır. Merkez ilçe için 77200 posta kodunu yazmak yeterli olacaktır. Merkez ilçe haricinde Yalova ilinin beş ilçesi daha bulunmaktadır. Yalova ilindeki her ilçe için o ilçeye ait ayrı bir posta kodu bulunmaktadır. Diğer 5 ilçe için yine 77 ile başlayan o ilçeye ait kodları gönderilerinize yazmanız önemlidir.

Gönderinizin adrese teslimi sırasında oluşacak sorunların önüne posta kodu yazarak geçmek mümkündür. Posta kodu kullanarak daha hızlı şekilde teslimatın yapılmasına yardımcı olabilirsiniz.

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