Yalova Emniyeti'nde şehit polisler için tören | Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis memuru için Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle mücadelede hiç durmadan milletimizin duaları ile, kahraman asker ve polisimiz ile Allah'ın izni ile durmadan duraksamadan devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Terör örgütü DEAŞ’ın Yalova’daki hücre evine düzenlenen operasyonda polisin, “Çocuklara yazık, teslim ol” çağrısına ateşle karşılık verildi. Teröristler kadın ve çocukları canlı kalkan yaptı. Gece 02.00’de başlayan çatışma yaklaşık 8 saat sürdü. Çatışmada 3 polis memuru şehit oldu, 8 polis memuru ve bir bekçi yaralandı. 6 terörist ölü ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

 Yalova'da dün DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit için Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamalarda bulundu:

Vatan toprağımız payidar kalsın diye şehit olanlar gibi şehit olan 3 polisimizi rahmete uğurluyoruz. İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit zalimin karşısında durmanın vakarı ile görev yaptı. Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan, şehitler ocağının neferleriydi. Sizler asil milletimizin alın yazısına şeref olarak yazıldınız. Kahraman polislerimiz, bugün uğurladığımız silah arkadaşlarımız ile kadın ve çocukları kendilerine kalkan yapan hain teröristler karşısında azimle, kararlılıkla dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Allah hepinizden razı olsun. Üniformanızı kuşandığınız her an dumanı yükselen ocaklardaki dualar sizler için.

Yüreklerimizde derin bir acı var. Bu acıyı hiçbir sözün anlatması mümkün değil. Sizler asla yalnız değilsiniz. Bu acı evinizde başlayan ama 86 milyonun yüreğine yayılan bir acıdır. Bugün hepimiz şehitlerimizin başında aynı duanın içindeyiz. Hepimizi aynı sancak altında aynı hüzündeyiz. İnancımızda şehitlik en yüce makamlardandır. 

"TERÖRLE MÜCADELEDE DURMADAN İLERLEYECEĞİZ"

Bugün acımız çok büyük ama kararlılığımız da çok büyük. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların emanet bıraktığı bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcu. Bu borç sözle değil sebatla ödenir. Mücadeleyi büyüterek, azimle ödenir. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara şimdiye kadar nasıl fırsat vermediysek bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz .Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. Terörle mücadelede hiç durmadan milletimizin duaları ile, kahraman asker ve polisimiz ile Allah'ın izni ile durmadan duraksamadan devam edeceğiz. Şehadetlerine şahitlik ettiğimiz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağız. Beraberliğimize kast edenler, ,inancımızı istismar etmeye çalışanlar karşılarında devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecek. Vatan uğruna toprağın bağrına düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum. Aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. 

