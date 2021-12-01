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Yalova Belediyesi meclis toplantısında gerginlik

#Yalova Belediyesi#Mustafa Tutuk#Fatih Şahin

Yalova Belediyesi meclis toplantısında gerginlik yaşandı. CHP ve AK Partili bazı meclis üyeleri yaşanan tartışmanın ardından birbirilerinin üzerine yürüdü. Diğer meclis üyelerinin araya girmesi üzerine tartışma kavgaya dönüşmeden sona erdi.

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Yalova Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ardından dilek ve temenniler kısmında söz alan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, CHP’li bazı meclis üyelerini yolsuzlukla suçladı. Şahin, zimmet soruşturması kapsamında yargılanan eski belediye başkan yardımcısı Halit Güleç’in de usulsüzlükle arazi satın aldığını iddia etti.

GERGİNLİK YAŞANDI

Şahin’in bu iddiaları CHP’li meclis üyeleri tarafından cevaplanmadı. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Siz 50 milyon lira diye kullandığınız krediden dolayı borçlarınızı ödediniz diye algı yaparken biz susuyoruz. Biz 20 milyon kredi kullandık. Üstüne özkaynaklarımıza 2 milyon daha ekledik ve o kaybolan paranın sahiplerine ödedik. Yani mükerrer 2 defa ödeyeceğiz şimdi onu. Bunu bütün kamuoyu bilsin bir kere. Belediyeyi devraldığımızda 238 icra vardı hepsini kapadık" dedi.

Tutuk’un bu sözlerinin ardından CHP'li meclis üyesi Sefer Keskin belediye şirketi YABELTAŞ'a ait iki aracı icradan satıldığını iddia etmesi üzerine gerginlik arttı. AK Parti ve CHP’li meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Başkan vekili Tutuk oturumu kapatarak, ortamı sakinleştirdi.

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#Yalova Belediyesi#Mustafa Tutuk#Fatih Şahin

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