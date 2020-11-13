Yalova Belediye Başkan Vekili koronavirüse yakalandı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid -19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanızı istirham ediyorum” dedi.