Recep CAN/YALOVA,(DHA)
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Yalova Belediye Başkan Vekili koronavirüse yakalandı
YALOVA Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid -19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanızı istirham ediyorum” dedi.
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