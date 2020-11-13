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Gündem
Recep CAN/YALOVA,(DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Yalova Belediye Başkan Vekili koronavirüse yakalandı

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Yalova Belediye Başkan Vekili koronavirüse yakalandı
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YALOVA Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid -19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanızı istirham ediyorum” dedi.

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