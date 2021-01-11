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Gündem
Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı

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Yalova’da kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırarak, çekiçle tabela ve camları kırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yalova’da Rüstem Paşa Mahallesi Çeşme Sokak’da bulunan  AK Parti İl Başkalığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak, zarar verdi.

Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı

Şüpheli, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı

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