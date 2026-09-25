Yalnızlık ömürden 6 yıl yiyor

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NATURE Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, 40-69 yaş arasındaki 270 binden fazla yetişkinin verileri incelendi. Bulgular, yalnızlık ve sosyal izolasyonun hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı olumsuz etkilediğini ortaya koyarken, kişilerin hastalıklardan uzak geçirebileceği yaşam süresini ortalama 6 yıl azaltabildiği belirlendi.

YALNIZLIK VE SOSYAL İZOLASYON FARKLI

Sosyal izolasyon, kişinin çevresiyle iletişiminin ve sosyal etkinliklere katılımının azalması anlamına gelirken, yalnızlık kişinin kendisini çevresinden kopmuş hissetmesi olarak tanımlanıyor. Araştırmada her iki durumun da sağlıklı yaşam yıllarını azalttığı belirlenirken yalnızlık ve sosyal izolasyonun etkileri, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlardan uzak geçirilen yıllarda daha belirgin şekilde görüldü. Yalnızlık ve sosyal izolasyonun diyabet, kalp-damar hastalıkları, kronik solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi hastalıklarla da bağlantılı olduğu tespit edildi.

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KADINLAR VE ERKEKLER FARKLI ETKİLENİYOR

Kadınlarda yalnızlık ve sosyal izolasyon, fiziksel açıdan sağlıklı geçirilen 2.4 yılın ve ruh sağlığı açısından 3.7 yılın kaybıyla ilişkilendirildi. Erkeklerde ise fiziksel hastalıklardan uzak yaşam süresinde 1.7 yıl, ruhsal sorunlardan uzak yaşam süresinde 5.8 yıllık azalma görüldü. Araştırmacılar, erkeklerin yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtti.

SAĞLIKLI YAŞAM YETMEYEBİLİR

Düzenli hareket etmek, dengeli beslenmek ve sağlıklı alışkanlıklar sosyal izolasyonun etkilerini azaltabiliyor. Ancak bu önlemlerin yalnızlığın etkilerini tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyebileceği belirtildi. Araştırmacılar, güçlü sosyal bağların fiziksel ve ruhsal sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı.