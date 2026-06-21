×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yalnızlığı seçen adamın film gibi hayatı: 40 yıldır 2 bin 200 rakımda yaşam sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Keşiş Dağı Yaylası#Dağ Hayatı#Yaban Hayvanları
Yalnızlığı seçen adamın film gibi hayatı: 40 yıldır 2 bin 200 rakımda yaşam sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 09:50

Erzincan'da hayvancılıkla geçimini sağlayan İbrahim Aydemir (57), 40 yıldır, yılın 6 ayını Keşiş Dağı eteklerindeki yaylada geçiriyor. Büyükbaş hayvanları ile yaylada kurduğu kulübede tek başına yaşayan Aydemir, ayı ve kurtlara karşı da nöbet tutuyor.

Haberin Devamı

Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Aydemir, 17 yaşından beri hayvancılıkla uğraşıyor. Aydemir, karların erimesi ile nisan ayında hayvanlarını yaklaşık yaklaşık 3 bin metre rakımlı Keşiş Dağı'nın eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı yaylaya çıkarıyor.

Yalnızlığı seçen adamın film gibi hayatı: 40 yıldır 2 bin 200 rakımda yaşam sürüyor

Kar yağışına kadar günlerini hayvanlarını otlatarak geçiren Aydemir, 40 yıldan beri yayla geleneğini sürdürüyor. Aydemir, yaylada kurduğu derme çatma kulübede yaşarken, elektrik ihtiyacını güneş panelinden karşılıyor, suyu da doğal kaynaklardan temin ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yalnızlığı seçen adamın film gibi hayatı: 40 yıldır 2 bin 200 rakımda yaşam sürüyor

Haberin Devamı

Dağ hayatının zorluklarına rağmen yaşamından memnun olduğunu belirten Aydemir, özellikle geceleri yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmak zorunda kaldığını söyledi.

Yalnızlığı seçen adamın film gibi hayatı: 40 yıldır 2 bin 200 rakımda yaşam sürüyor

'YALNIZLIĞI SEVEN BİR İNSANIM'

Aydemir, "Tek başına yaşamak zor. En kolay şey; ekmek yemek, onu da çiğnemeden yutamıyor insan. Özellikle geceleri ayı ve kurt gibi yaban hayvanları ineklere zarar vermek için geliyor. Ben de nöbet tutuyorum, onların zarar vermelerine engel olmaya çalışıyorum.

Yalnızlığı seçen adamın film gibi hayatı: 40 yıldır 2 bin 200 rakımda yaşam sürüyor

Bölgede çok sayıda bulunan ayılardan köpeklerimin yardımıyla korunuyorum. Yalnızlığı seven bir insanım, hayatımdan memnunum. Beni Antalya'da tatile göndereceklerine dağlara göndersinler, daha mutlu olurum" dedi. 

Yalnızlığı seçen adamın film gibi hayatı: 40 yıldır 2 bin 200 rakımda yaşam sürüyor

Yalnızlığı seçen adamın film gibi hayatı: 40 yıldır 2 bin 200 rakımda yaşam sürüyor

Yalnızlığı seçen adamın film gibi hayatı: 40 yıldır 2 bin 200 rakımda yaşam sürüyor

Yalnızlığı seçen adamın film gibi hayatı: 40 yıldır 2 bin 200 rakımda yaşam sürüyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Keşiş Dağı Yaylası#Dağ Hayatı#Yaban Hayvanları

BAKMADAN GEÇME!