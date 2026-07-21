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Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü! 4 gündür haber alınamıyordu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sarıyer#Adli Tıp Kurumu
Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü 4 gündür haber alınamıyordu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 22:56

İstanbul Sarıyer'de 4 gündür haber alınamayan Sibel Gül (41) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Evde bir not ile boş ilaç kutuları bulunurken, Gül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında İstinye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan Sibel Gül’den yaklaşık 4 gündür haber alamayan komşuları, daireden koku gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri camdan girdikleri dairenin yatak odasında Sibel Gül'ün cesedini buldu.

EVDE NOT VE BOŞ İLAÇ KUTULARI BULUNDU

Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde, masa üzerinde Sibel Gül'e ait kimlik, bir not ile yaklaşık 15 adet boş ilaç kutusu bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#İstanbul#Sarıyer#Adli Tıp Kurumu

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