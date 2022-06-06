Yalnız yaşayan kadını acımasızca öldüren katil şans eseri yakalandı

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İstanbul Beyoğlu’nda Aysel Bozkurt (63), Taksim Fırın Sokak’taki 2 katlı binanın ikinci katındaki dairede yalnız yaşıyordu. Aysel Bozkurt’un aynı binada yaşayan arkadaşı Beren B., geçen cumartesi günü öğle saatlerinde kendisine ulaşamayınca, aynı binadaki arkadaşları Nevzat Ş. ve Atabey Nedim A. ile birlikte eve gitti. Eve giren Beren B. ve arkadaşları, Aysel Bozkurt’u elleri ve ayakları iple bağlı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Aysel Bozkurt’un öldüğünü belirledi.

ÜZERİNDEN 2 TELEFON ÇIKTI

Boğularak öldürüldüğü belirtilen Aysel Bozkurt’un cep telefonunun evde olmadığı belirlendi. Bir miktar kan olduğu görülürken, ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis cinayetin çözülmesi için başlattığı araştırmada, Aysel Bozkurt’un öldürülmeden önce geçen cuma gecesi Tarlabaşı’nda bir otelin önünde Mehmet S. (18) ve arkadaşları Eyüp K. ve K.K. ile buluşup birlikte eve girdiklerini belirledi. Bu tespitin ardından polis araştırmayı yoğunlaştırdı. Polis ekipleri, eve giren 3 kişiyi her yerde ararken, cumartesi günü akşam saatlerinde Feriköy’de şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden iki cep telefonu çıktı. Cep telefonlarından birinin Aysel Bozkurt’un öldürüldükten sonra çalınan cep telefonu olduğu ortaya çıkınca, durdurdukları kişinin de Mehmet S. olduğu anlaşıldı ve gözaltına alındı. Mehmet S. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

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'2 BİN LİRAMI GASPETMİŞTİ'

Mehmet S. buradaki ifadesinde, “Bundan bir hafta önce olayın yaşandığı eve cinsel ilişki amaçlı gittim. Burada Aysel Bozkurt ve yanındaki 2 kişi benim 2 bin lira paramı gaspettiler. Ben de daha sonra yanıma 2 arkadaşımı alarak gasp amaçlı eve tekrar gittim. Aysel Bozkurt’un ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp boğarak olayı gerçekleştirdik” dedi. Mehmet S.’nin Emniyet’teki sorgusu sürerken, olaya karışan arkadaşları Eyüp K. ve yaşı 18’den küçük K.K.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.