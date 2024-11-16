×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yalnız yaşayan hemşire evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Hemşire#Begüm Tonguz
Yalnız yaşayan hemşire evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 17:07

Tekirdağ'’ın Kapaklı ilçesinde hemşire Begüm Tonguz (23), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tonguz'un, yarın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Hemşire#Begüm Tonguz

BAKMADAN GEÇME!