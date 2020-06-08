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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Yalnız yaşayan adam, evinde yanarak ölmüş halde bulundu

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Yalnız yaşayan adam, evinde yanarak ölmüş halde bulundu
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Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde yanarak ölmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi 11039 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Baykam'ın yalnız yaşadığı müstakil evden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları, zili çalmalarına rağmen cevap alamayınca, durumu polise bildirdi. Sağlık görevlileriyle birlikte çilingir yardımıyla eve giren polis, Baykam'ın belden aşağı yanmış cesediyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Baykam'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.
Baykam'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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