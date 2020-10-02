MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
GeriGündem Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BURSA (İHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Abone Olgoogle-news

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Yeşilova Mahallesinde yalnız yaşayan Veli Açi'den (60) bir süredir haber alamayan komşuları merak ederek ikametgâhına gitti. Kapıyı açan komşuları, Veli Açi'yi (60) yalnız yaşadığı evde hareketsiz halde buldu.
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Ali Açi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Açi’nin tansiyon hastası olduğu öğrenilirken, savcı, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Veli Açi’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle