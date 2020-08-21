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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Yalnız yaşadığı evinde ölüm bulundu

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Yalnız yaşadığı evinde ölüm bulundu
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ADANA’da Soner O., kötü kokular gelen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70367 Sokak’ta yalnız yaşayan Soner O.’nun evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Soner O.’yu ölü buldu. Sağlık görevlilerinin uzun süre önce hayatını kaybettiğini belirlediği Soner O.’nun cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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