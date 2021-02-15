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Gündem
Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde Fatih Boyacıgil (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gelibolu ilçesinde Camikebir Mahallesi’ndeki evinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Fatih Boyacıgil'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine eve giden ekipler, çilingirle girdikleri evde, Fatih Boyacıgil’in cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Boyacıgil’in cenazesi, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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