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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 25.05.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yalnız yaşayan Fahrettin Altınsoy (58), evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Sokak’ta bulunan bir apartmanda oturanlar, Fahrettin Altınsoy’a ait daireden kötü kokular geldiğini fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen ekipler, yalnız yaşayan Altınsoy’un zilini çaldı. Kapı açılmayınca çağrılan çilingir yardımıyla eve giren ekipler, evin salon kısmında Altınsoy’un cansız bedenine ulaştı.

Altınsoy’un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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