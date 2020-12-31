Yalnız yaşadığı evde karbonmonoksit gazından etkilendi

Olay, Günüşova ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Mert Çakır, sabah mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görülünce, 112 Acil Servisi aradı. Mert Çakır’ın evine giden sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti. Oksijen takviyesi yapılan Çakır, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde yapılan incelemede ise tıkanan doğalgaz borusu nedeniyle gazın eve sızdığı tespit edildi.