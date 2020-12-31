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Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Yalnız yaşadığı evde karbonmonoksit gazından etkilendi

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Yalnız yaşadığı evde karbonmonoksit gazından etkilendi
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DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde yalnız yaşadığı evde doğalgazdan kaynaklı karbonmonoksit gazından etkilenen Mert Çakır, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Günüşova ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Mert Çakır, sabah mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görülünce, 112 Acil Servisi aradı. Mert Çakır’ın evine giden sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti. Oksijen takviyesi yapılan Çakır, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde yapılan incelemede ise tıkanan doğalgaz borusu nedeniyle gazın eve sızdığı tespit edildi.

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