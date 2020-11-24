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İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

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Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
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BURSA’da evinde çıkan yangında Hatice Öztürk (49), yaşamını yitirdi.

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Yangın, sabah saatlerinde İznik ilçesi kırsal Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice Öztürk’a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangında evde bulunan Hatice Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadının cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

 

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