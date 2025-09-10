Yalnız kurt mu

Haberin Devamı

16 yaşındaki E. B.’nin terör saldırısını kendi başına planlayıp planlamadığı henüz netlik kazanmadı. DEAŞ’ın ‘uyuyan hücre’ denilen ve belli bir merkezden gelen talimatlarla harekete geçen yapılarla bir bağlantısının olup olmadığı da araştırılan konular arasında.

DİJİTAL İNCELEME

Polis istihbaratı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, E.B.’nin bütün bağlantılarını araştırıyor. Lisedeki arkadaşlarından dahil olduğu internet forumlarına ve diğer bağlantılarına kadar soruşturuluyor. Ailesi dışında komşularının ve onu tanıyan diğer kişilerin de bilgisine başvuruluyor. Ayrıca dijital materyallerine de el koyuldu. Yapılan incelemenin ardından irtibat ve bağlantılarının detayları ortaya çıkarılacak.

8 MERMİLİ ÖZEL MODEL

Saldırganın kullandığı silah ise ‘yarı otomatik’ nitelikte bir av tüfeği. Babasının 10 yıl önce satın aldığı ruhsatlı silah, İzmir’deki fabrikada üretilmiş, 12 kalibrelik ve 8 mermi kapasiteli. Üreten markanın ‘ExtremeSlug’ adını verdiği bir model. Dışı yüksek kaliteli sentetik malzemeyle kaplı. Hızlı dolum sistemi ve ‘akıllı valf piston’ donanımı var.

DOMDOM KURŞUNU

Saldırgan E. B. bu silahlarda kullanılan en güçlü ve tesirli mermi olan ve ‘domdom kurşunu’ diye bilinen yüksek tahrip gücüne sahip mermileri kullanmış. Tüfeğin fiyatı 17 bin lira ile 20 bin lira arasında değişiyor.



DEDESİ: SAKİN BİR ÇOCUKTU

Saldırganın birlikte yaşadığı 85 yaşındaki dedesi Hamza Bigül, torununun çok sakin bir çocuk olduğunu ve böyle bir şey yapmasını beklemediğini söyledi. Dede Bigül, olay anında yaşadıklarını da şu sözlerle anlattı: “Torunum bizimle kalıyordu, burada yatıyordu. Ben evdeydim, silah patlama seslerini duyunca küçük kardeşi yattığı yerden korkarak uyandı. Ben de pencereden baktım oğlumla. Emniyet müdürümüzün şehit olduğunu bile görmedim. Sonra şerit çekildiğini görünce anladık biz. Şoke olduk. Çok üzüldüm şehitlerimize. Neden yaptığını bilmiyorum. Son günlerde bana göre değişik tavırları yoktu ama anası babasına göre değişik davranışları varmış. Okuduğu kitaplar da burada. Tüfek temizleme setleri burada, ben bilmiyorum. Burada yapmış herhalde. Çok sakin bir çocuktu, şaşırdım böyle yapınca. Silahlara meraklıydı sanırım.”

GÖZALTI SAYISI 27’YE ÇIKTI

Saldırıyla ilgili E.B., babası N.B., annesi A.B. ile 2 arkadaşı İzmir’de, E.B. ile irtibatı belirlenen İranlı Khaleg Nooriborojerdi (32) İstanbul Esenyurt’ta, B.Y. ve C.T. Ankara’da, M.A. Şanlıurfa’da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıda terör örgütü DEAŞ iddiası araştırılırken, 18 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 27 oldu.