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Gece vakti polis baskın yaptı: İçeriden 400 üniversiteli çıkarıldı! Bilet alıp bir araya gelmişler...

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#İstanbul#Parti#Galatasaray Üniversitesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 10:17

Sarıyer'de Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü'nün bir yalıda düzenlediği yılbaşı partisi, polis tarafından basıldı. Partiye katılan yaklaşık 400 öğrencinin çıkarıldığı yalı, kaçak işletilmesi nedeniyle zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken 2 kişi gözaltına alındı. Partiye katılan kişilerin online satış sitesi üzerinden bilet satın aldığı öğrenildi. Ayrıca yapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı, günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatında da ofis olarak göründüğü ortaya çıktı.

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Olay, 1 Ocak'ta Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi'ndeki bir yalıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü, üniversite öğrencilerine bilet fiyatları 650 ile 850 lira arasında değişen yılbaşı partisi organizasyonu yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından 'Yalıda Yılbaşı Partisi' olarak duyurulan etkinlik için yaklaşık 400 öğrenci online satış platformundan bilet aldı.

Gece vakti polis baskın yaptı: İçeriden 400 üniversiteli çıkarıldı Bilet alıp bir araya gelmişler...

YALIYA POLİS BASKINI

Bileti alan öğrencilerin gelmesiyle yılbaşı partisi düzenlendi ancak gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte yalıya baskın düzenledi. Zabıta ekipleri yaptığı çalışmada yalının umuma açık bir yer olmadığını, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığını tespit etti. Yapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı, günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatında da ofis olarak göründüğü ortaya çıktı.

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Gece vakti polis baskın yaptı: İçeriden 400 üniversiteli çıkarıldı Bilet alıp bir araya gelmişler...

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler düzenlenen partiyi bitirirken, alkol satış belgesi olmamasına rağmen satışa hazır 20 adet alkol dolu şişe ve 80 adet boş alkol şişesi de ele geçirildi. Yapılan inceleme sonucunda C.G. ve partiyi organize eden üniversite kulübü organizatörü, 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı. Partiye katılan öğrenciler ise yalıdan tahliye edildi. İşletme, belediye ekiplerince mühürlenirken polis olayla ilgili sorularıma başlattı. (DHA)

 

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#İstanbul#Parti#Galatasaray Üniversitesi

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