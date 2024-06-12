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Yalıdan çalınan paranın  birazı bulundu

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#İstanbul#Sarıyer#Yalı
Yalıdan çalınan paranın  birazı bulundu
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:00

İstanbul Sarıyer’de bulunan bir yalıdan çalınan 130 milyon TL değerindeki döviz ve altının bir miktarı bulundu.

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İstanbul Sarıyer’de, NAB adlı inşaat şirketinin ofisine ev sahipliği yapan Memduh Paşa Yalısı’ndan, 9 Haziran’da, 1.5 yıldır orada çalışan güvenlik görevlisi Ahmet Y.’nin içeri aldığı 4 kişi, 4 kasanın kapağı kırarak 130 milyon TL değerinde döviz ve altın çalmıştı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 şüpheli İstanbul ve Tekirdağ’da gözaltına alındı. Polis ekipleri çalınan bir miktar parayı da ele geçirdi.

Öte yandan Memduh Paşa Yalısı’nın şimdiki sahibi NAB Holding’in yöneticisi Omid Mohagilegh Eromi. Eromi, Zarrab’ın ablası Şeyda Eromi ile evli.

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#İstanbul#Sarıyer#Yalı

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