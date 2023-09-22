Yale’deki 153 yıllık hazine

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Yale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde Osmanlıca okutman olarak görev yapan Özgen Felek öncülüğünde geçtiğimiz yıl dijital arşivleme çalışması başlatıldı. Çalışmaya tarih alanında doktora yapan Ayşe Çiçek Ünal da katıldı. İkili gizli kalmış Osmanlıca eserleri gün yüzüne çıkarıyorlar.

El yazması eserlerin kiminden doğum tarihi, kiminden yazarın o anki duygularını yazdığı notlar da çıkıyor.

100 ESER DÜNYAYA AÇILDI

Felek, ilk etapta 188 adet el yazmasını incelediğini anlatırken Ünal da geçtiğimiz yılın eylül ayından beri 100 eserin dijital ortama taşındığını kaydetti. Ünal, “Kütüphanede yaklaşık550 el yazması eser bulunuyor. Eserlerin dünyaya açılmasını sağlıyoruz” dedi.