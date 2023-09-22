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Yale’deki 153 yıllık hazine

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#Yale Üniversitesi#Özgen Felek#Osmanlıca Türkçesi
Yale’deki 153 yıllık hazine
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

ABD’deki Yale Üniversitesi’nin Beinecke Kütüphanesi’nde bulunan ve tarihi 1600 ile 1700’lü yıllara dayanan Osmanlıca Türkçesi ile kaleme alınmış el yazmalarına kuruma bağışlandıkları 1870 yılından bu yana sadece birkaç kişi ulaşabiliyordu.

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Yale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde Osmanlıca okutman olarak görev yapan Özgen Felek öncülüğünde geçtiğimiz yıl dijital arşivleme çalışması başlatıldı. Çalışmaya tarih alanında doktora yapan Ayşe Çiçek Ünal da katıldı. İkili gizli kalmış Osmanlıca eserleri gün yüzüne çıkarıyorlar.

Yale’deki 153 yıllık hazine

El yazması eserlerin kiminden doğum tarihi, kiminden yazarın o anki duygularını yazdığı notlar da çıkıyor.

100 ESER DÜNYAYA AÇILDI

Felek, ilk etapta 188 adet el yazmasını incelediğini anlatırken Ünal da geçtiğimiz yılın eylül ayından beri 100 eserin dijital ortama taşındığını kaydetti. Ünal, “Kütüphanede yaklaşık550 el yazması eser bulunuyor. Eserlerin dünyaya açılmasını sağlıyoruz” dedi.

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#Yale Üniversitesi#Özgen Felek#Osmanlıca Türkçesi

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