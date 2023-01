Yalçın: MHP camiası kirli tezgâhlara düşmeyecek

Haberin Devamı

MHP’li Semih Yalçın, yazılı açıklamasında partisinin 53 yıldır her badire, her engel, her tuzaktan güçlenerek çıktığı satırlarına yer verdi. Yalçın açıklamada özetle şöyle dedi: “MHP’nin siyaset sahnesindeki yapıcı rolünü, itici gücünü ve millet nezdindeki itibarını hazmedemeyen bazı çevrelerin, son günlerde yaşanan bazı hadiseleri bahane ederek partimiz aleyhinde bozgunculuk krizlerine girdiği gözlemlenmektedir. Dost görünen düşmanlarımızdan da açık hasımlarımızdan da siyasi rakiplerimizden de partimize, teşkilatlarımıza ve mensuplarımıza akla hayale gelmedik asılsız suçlamalar yöneltilmekte, hakkımızdaki alçakça ithamlar birbirini kovalamaktadır. Sabırlıyız ama zayıf asla değiliz. Yalancı pehlivanlara, sahte kabadayılara pabuç bırakmayız. Kuru sıkı atanlara itibar etmeyiz. 53 yıldır durduğumuz yerden milim oynamayız. Geldiğimiz noktadan dönmeyiz.”