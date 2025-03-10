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Yalancı baharı yaşayacağız

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#Yalancı Bahar#Meteoroloji#Hava Sıcaklığı
Yalancı baharı yaşayacağız
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 07:00

Yurt genelinde sıcaklıklar, bu hafta mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Yurt genelinde yağışsız ve sıcak havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirten Çelik, “Hatta sıcaklıklarda 3-4 derece daha artış bekliyoruz. Bu artışla yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Hafta boyunca bu sıcak hava dalgası ülkemizde etkili olacak” diye konuştu. Sıcaklıkların Akdeniz’de 30, İç Anadolu’da 25-26, Marmara’da 25 dereceye kadar çıkacağını aktaran Çelik, “Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklara tekabül ediyor” dedi.

DOĞUDA YAĞMUR

Yarın Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde gök gürültülü sağanak görüleceğini dile getiren Çelik, çarşamba ve perşembe günü ise Edirne ile Çanakkale çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişlerinin etkili olacağını söyledi.

 

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#Yalancı Bahar#Meteoroloji#Hava Sıcaklığı

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