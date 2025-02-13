‘Yalan tanıklık’la suçlanmışlardı... İki ünlü ismin Gezi gerekçesi

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ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemleri kapsamında ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan tutuklandığı soruşturmada 12 ünlü oyuncu tanık sıfatıyla ifade vermişti. Oyuncular arasında Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür gibi isimler vardı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç’in beyanlarında gerçek dışı ifadeler bulunduğu, Mehmet Ali Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri olduğu, buna rağmen irtibat kurmadıklarını söyleyerek yalan beyanda bulundukları gerekçesiyle iki ünlü isim hakkında ‘yalan tanıklık’ suçundan ayrıca soruşturma açtı. Ergenç ve Kocaoğlu ‘yalan tanıklık’ soruşturması kapsamında ifade verdi. İki ünlü ismin bu soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla verdikleri ifadeleri ortaya çıktı.

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HALİT ERGENÇ: AĞAÇLAR KESİLİYOR DİYE GİTTİK

Suçlamayı kabul etmeyen Halit Ergenç ifadesinde, Mehmet Ali Alabora’yı Oyuncular Sendikası başkanı olması sebebiyle tanıdığını, hiçbir arkadaşlık ilişkisi bulunmadığını anlattı. Ergenç, özetle şunları söyledi: “Cihangir’de parkta bulunurken Gezi Parkı’nın halka açıldığı şeklinde bilgi gelmesiyle, Oyuncular Sendikası’na bağlı oyuncular ile Gezi Parkı’na doğru yürümeye başladık. Mehmet Ali Alabora, Oyuncular Sendikası başkanı olması sebebiyle kendisi orada bulunurdu. Sanatçılar sendikasından bana hiçbir bildiri haberi geldiğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı’na gitme sebebim tamamen çevrecilik ve ağaçların kesilmemesi adınadır. Amacının çevrecilik olmadığı ancak ne olduğu da belli olmayan bazı gruplar gelmeye başlayınca rahatsız olduk, gidişatın da kötüye gitmesi sebebiyle uzlaşma sağlanabilmesi adına bir gün setten çıkıp sanatçılar grubu olarak Kadir Topbaş, dönemin valisi Avni Mutlu ve dönemin Başbakanı ile görüştük ve bir daha da Gezi Parkı’na da gitmedik.”

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RIZA KOCAOĞLU: OYUNCU ARKADAŞLARIMI GÖRDÜM

Rıza Kocaoğlu ise ifadesinde şunları söyledi: “Mehmet Ali Alabora’yı hem oyuncu olarak hem de Gezi Parkı döneminde Oyuncular Sendikası başkanı olduğu için tanırım. Gezi Parkı döneminde de bir irtibatımız olmadığını biliyorum. Mehmet Ali Alabora’yı o dönem Oyuncular Sendikası başkanı diye hatırlıyorum. Ben de bu sendikaya üyeyim. Gezi Parkı’na çok yakın Cihangir Caddesi’nde oturuyordum. O dönem Gezi Parkı’na gittiğimde sanatçı arkadaşlarımı gördüm. Yanlarına gittim ve hep beraber burada bulunduk. Göstermiş olduğunuz Mehmet Ali Alabora, Halit Ergenç ve daha birçok oyuncunun bulunduğu fotoğrafta bulunma sebebim, sanatçı arkadaşlarımla bir arada olmamdan kaynaklıdır. Burada bulunmamın Mehmet Ali Alabora ile bir ilgisi yoktur. Bana o dönem Oyuncular Sendikası’ndan herhangi bir bildiri gelmedi.”