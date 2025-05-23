'Yalan tanıklık' davasında karar! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

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İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Halit Ergenç ve iki sanığın da avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Ergenç, kendisinin tanık olarak ifadesine başvurulduğunu, yalan söylemediğini savundu.

Ergenç savunmasında, "Samimiyet göreceli kavram, biz sektörde bir sürü insanla çeşitli yerlerde samimi pozlar verebiliriz veya aynı projede yer aldığımız bir sürü bölüm çektiğimiz kişilerle samimiyetimiz olmayabiliyor. İçimdeki keşkelerden bir tanesi keşke o dönem fotoğraflarımın yayınlanmasına ilişkin karşı dava açsaydım. Çünkü akılalmaz iddialarda bulunuyorlardı. Oysa orada insan seli vardı, sanki biz ön plandaymışız gibi olmuştu. Ben bana ne sorulduysa ona cevap verdim. Bana sorulduğunda görüşmem ve irtibatım olmadığını belirttim. Sonra bana Ayşe Barım'la ilgili soru soruldu, 'ben Ayşe Barım'ın onlarla ne görüşüp ne konuşacağını bilecek kadar tanışık değilim' dedim." ifadelerini kullandı.

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Üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten Ergenç, beraatini istedi.

KARAR

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Halit Ergenç'i 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Ergenç'in yargılama sürecindeki saygılı tutumlarını dikkate alarak cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.

Sanık Rıza Kocaoğlu'nu da aynı suçtan önce 2 yıl hapse çarptıran mahkeme, Kocaoğlu'nun da saygılı tutumlarından dolayı cezayı 1 yıl 8 aya indirdi.

Mahkeme, iki sanığın da sabıkası bulunmadığını bildirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından sanık Ergenç, mahkeme hakimine yönelik "Yalan tanıklık mı yaptım yani." ifadesini kullandı.

Hakim ise Ergenç'in karara itiraz edebileceğini belirtti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun tanık olarak alınan ifadelerinde, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın firari sanığı Memet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara verdikleri cevaplarının çelişkili olduğu belirtilmişti.

Sanıkların, ifadelerinde Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını, yalnızca sanat camiasında sektörden birbirlerini tanıdıklarını beyan ettikleri anlatılan iddianamede, sanıklar hakkında Gezi Parkı olaylarına yönelik 2013'e ait HTS-baz sinyal bilgisi incelenerek rapor düzenlendiği aktarılmıştı.

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Raporda, sanık Ergenç ile Alabora arasında 12 kez arama-aranma-mesaj alma şeklinde iletişim tespiti bulunduğu, aralarındaki iletişimin Gezi Parkı olayları döneminde özellikle yoğunlaştığı vurgulanmıştı.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan rapora göre de sanıkların, Gezi Parkı eylemlerinde Alabora ile birlikte yer aldıklarına dair görüntülerin bulunduğu haber ve paylaşımlarla aynı karede fotoğraflarının olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, Alabora ile söz konusu dönem kol kola yürüyüş yaptıklarının da tespit edildiği belirtilen sanıkların, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında "tanık" olarak alınan ifadelerinde yalan tanıklıkta bulundukları anlatılmıştı.

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Ergenç ve Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.