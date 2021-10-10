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‘Yalan haber kitle imha silahıdır’

#Fahrettin Altun#Sosyal Medya#İletişimcilik
‘Yalan haber kitle imha silahıdır’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da yedincisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni’ne onur konuğu olarak katıldı.

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Fahrettin Altun, törende yaptığı konuşmada iletişimin tüm dünyada medyadan sanata, siyasetten diplomasiye, ekonomiden teknolojiye, eğitimden spora, bütün alanların merkezine yerleştiğini belirtti.

Altun, bu sebeple ülkelerin iletişim stratejilerini artık ‘grand strateji’ ve ulusal yol haritalarının önemli bir parçası olarak gördüklerini kaydetti.

‘KÖTÜLÜĞE KARŞI HAKİKAT’

Karşılaşılabilecek tuzaklara karşı uyanık olmak gerektiğini dile getiren Altun, “Bu tuzakların en tehlikelisi ‘hakikat ötesi’ olarak adlandırılan durumun, yani hakikatin önemsizleşmesinin bize yeni normal olarak sunulmasıdır” ifadesini kullandı ve şunları söyledi:

“Toplumların ortak çabasıyla oluşturulan iletişim kanallarını yalandan, iftiradan, karalamalardan ve komplo teorilerinden korumak hepimizin ortak görevidir. Geleceğin iletişimcilerine de önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Sosyal medya merkezli siber dezenformasyonla mücadelenin yol ve yöntemlerini inşa etmek, iletişimciler için en hayati konuların başında yer alacak. Yalan haber ve sahte içeriğin bir çeşit ‘dijital kitle imha silahı’ olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Organize yalana karşı ancak örgütlü şekilde mücadele edebiliriz.”

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#Fahrettin Altun#Sosyal Medya#İletişimcilik